LA PROFILASSIROMA La terza dose del vaccino anti-Covid sarà somministrata a 5 mesi dalla seconda e non più dopo 180 giorni. L'annuncio era nell'aria da tempo ma solo ieri, a poche ore dall'inizio della campagna di richiamo anche per i 40-59enni, è arrivata l'ufficialità. Ad anticiparlo, nel corso dell'incontro tra le Regioni e il governo tenuto nel tardo pomeriggio, è stato il ministro Roberto Speranza che ha anche rimarcato come...