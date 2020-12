LA LIBERAZIONE

ROMA Hanno finalmente ripreso il mare a bordo dei pescherecci Antartide e Medinea. Dopo 108 giorni chiusi in una struttura militare del generale Khalifa Haftar, i 18 pescatori di Mazara del Vallo (otto italiani, sei tunisini, due indonesiani e due senegalesi) stanno tornando a casa, con il paese che li attende in festa. Ma la trattativa che ieri ha portato al rilascio, non è stata facile. E come sempre è stata accompagnata da uno strascico di polemiche politiche, tra chi parla di umiliazione del governo italiano nei confronti del feldmaresciallo della Cirenaica, ormai in crisi di notorietà, e chi, invece, non può che essere contento del buon esito della mediazione. Perché ieri, probabilmente per soddisfare il bisogno di riconoscimento del generale, sono partiti dall'Italia sia il premier Giuseppe Conte che il ministro degli Esteri Luigi Di Maio. Per andare ad apporre il sigillo finale a un lavoro di grande mediazione diplomatica e di intelligence messo in campo dagli 007 dell'Aise, il servizio segreto esterno, con il direttore Giovanni Caravelli in testa, e dall'ambasciatore italiano a Tripoli Giuseppe Buccino Grimaldi.

IL COPASIR

«I nostri pescatori sono liberi. Avevamo promesso di portarli a casa entro Natale e lo abbiamo fatto», ha dichiarato Di Maio al termine del colloquio con Haftar, mentre Sergio Mattarella, informato da Conte, ha espresso soddisfazione. Polemico Matteo Salvini e tutta l'opposizione. «Certe cose prima si fanno e poi si annunciano», ha commentato il leader della Lega, mentre i suoi colleghi di partito hanno chiesto che Conte riferisca in Parlamento per il riconoscimento implicito del ruolo di Haftar. Mentre il presidente del Copasir Raffaele Volpi ha scritto un comunicato al vetriolo, nel quale ringrazia per l'operazione unicamente l'Aise e il suo direttore, senza fare riferimento al premier e al ministro.

Resta il fatto che dopo tre mesi la vicenda si è finalmente sbloccata. Oltre all'appello alla liberazione lanciato dall'Ue, nell'ultima settimana si sono susseguiti contatti diplomatici anche ufficiosi. È di tre giorni fa la visita a Roma del premier libico Fayez al Serraj. Una visita ufficialmente privata nel corso della quale il tema dei pescherecci in mano al suo rivale ha avuto un peso. Così come lo ha avuto nel corso del vertice che si è svolto a Palazzo Chigi su Giulio Regeni, in una triangolazione che non può non guardare allo stretto rapporto tra l'Egitto di al Sisi e Haftar.

L'incontro di ieri ha comunque permesso al generale di Bengasi di riaffermare un ruolo che ormai si era completamente sbiadito nella partita libica, tanto che la pagina Facebook del Comando delle sue Forze armate si è affrettata a dare l'annuncio ufficiale del colloqui. Spiegando che Haftar «ha elogiato il ruolo che il governo italiano gioca nel sostegno a una soluzione della crisi libica». Nei lunghi mesi di trattative per il rilascio dei pescatori era poi trapelata anche l'ipotesi che Bengasi puntasse a uno scambio di prigionieri, chiedendo di rilasciare 4 connazionali. Calciatori per la Libia di Haftar, scafisti attualmente in carcere per una traversata in cui morirono 49 migranti per l'Italia. Che a breve verranno sottoposti al terzo grado di giudizio in Cassazione.

LE MEDIAZIONI

Dopo 108 giorni di braccio di ferro, si è verificata un'accelerazione nell'ultima settimana, con i vertici della nostra intelligence a fare la spola tra Roma e la Libia, una trattativa durata tre mesi che ha visto entrare nella partita anche Tunisia, Francia ed Egitto, una sorta di riconoscimento politico chiesto e ottenuto dall'uomo forte di Bengasi come probabile unica contropartita alla liberazione. Secondo i media libici, poi, i discorsi sulla liberazione dei pescatori potrebbero aver coinvolto anche altri personaggi intrecciando i colloqui tra l'ambasciatore Buccino e il ministro della difesa libico, Salah al Din Al Namroush: sarebbe stato quest'ultimo a consigliare all'Italia di coinvolgere la Francia, visti i buoni rapporti di Parigi con Haftar. E ha rivendicato un ruolo Ahmed Maiteeq, il vice presidente del consiglio presidenziale libico, un uomo che si è sempre mosso con disinvoltura tra Bengasi e Tripoli.

Cristiana Mangani

