La svolta dell'Alto Adige: nasce la giunta Svp-Lega

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA PROVINCIA AUTONOMABOLZANO La Svp volta pagina e, dopo 25 anni di collaborazione con il centrosinistra, si allea con la Lega. Il primo passo verso la giunta targata Stella alpina - Carroccio, è stato compiuto in consiglio provinciale con l'elezione del presidente della Provincia autonoma. Arno Kompatscher è stato confermato alla guida della Provincia autonoma con 19 sì e 16 no, anche se ora con un'altra maggioranza. L'elezione della giunta è invece in programma il 25 gennaio. «Sarò il garante dei valori fondamentali, ai quali resteremo...