BERLINO Il lockdown light, in vigore in Germania dal 2 novembre, non è servito a niente, la pandemia è fuori controllo e Berlino passa alle misure drastiche: dal 16 dicembre al 10 gennaio sarà shutdown, chiusura totale del Paese, salvo i servizi essenziali. La decisione è stata presa dopo nuove consultazioni della cancelliera Angela Merkel con i presidenti dei 16 Länder.

Dopo il 10 gennaio si vedrà, prevista una nuova riunione cinque giorni prima. Il lockdown parziale «non è bastato», ha detto la Merkel in una conferenza stampa. Il Covid «è fuori controllo», ha chiosato il governatore bavarese Markus Söder. A lungo governo e regioni hanno bisticciato sulle restrizioni: chi le voleva drastiche, come la cancelliera, e chi blande. Ma ora la situazione è grave e ha partorito il consenso. «Non è il giorno di guardare indietro e chiedere che sarebbe stato se..», «Siamo costretti ad agire e agiamo», ha tagliato corto la Merkel con il suo consueto, lucido pragmatismo. Niente rimproveri, anzi: la cancelliera, di cui ancora risuona l'eco del suo intervento appassionato, mercoledì, al Bundestag per una drastica riduzione dei contatti, si è detta «molto d'accordo» con le misure concordate: è la prova che «il nostro Stato, composto di Bund (governo federale) e Länder, è capace di agire».

L'AUTOCRITICA

In un mese e mezzo di lockdown leggero la curva pandemica ha continuato a salire macinando record su record (negativi) e spingendo a livelli critici le capacità degli ospedali e delle terapie intensive che pur registrano in Germania primati per numero e qualità. Ieri, quando i numeri da fine settimana sono in genere sempre più bassi, ci sono stati 20.000 nuovi contagi (17.767 domenica scorsa) e 321 decessi. Il picco di contagi e decessi è stato venerdì con 29.875 e 598. In tutto i morti in Germania sono 21.787. Il parametro Rt venerdì era 1,11 (1,03 giovedì).

Armin Laschet, governatore del Nord-Reno-Vestfalia, il Land più popoloso, nonché candidato alla successione della Merkel, è passato da una linea morbida a una rigorosa sul lockdown. «Ci aspettano tempi duri e sacrifici», la situazione delle terapie intensive è «drammatica», ha detto. I pazienti in terapia intensiva nel Land sono quadruplicati, sono 1.000 ora, e solo il 15% dei posti letto è ancora libero «con tendenza al ribasso». Chiusi quindi da mercoledì al 10 gennaio tutti i negozi a parte quelli di prima necessità come alimentari, supermercati, farmacie. Scuole e asili di fatto chiusi, esclusa la didattica in presenza, vacanze prolungate.

Durante le ferie di Natale sono consentiti riunioni fino a cinque persone di due nuclei familiari esclusi bambini fino a 14 anni. Solo fra il 24 e il 26 sono consentiti più contatti (oltre al proprio nucleo, altre quattro persone di stretto ambito familiare).

A Capodanno vietati gli assembramenti e i fuochi di artificio (la cui vendita è comunque vietata). Vietato anche il consumo di alcool in pubblico. Multe ai trasgressori. Permesse le funzioni religiose in chiese, sinagoghe e moschee a condizione che vengano rispettati 1,5 metri di distanziamento, l'obbligo della mascherina e il divieto di cantare. In caso di affollamento, necessaria una registrazione dei fedeli.

Previsti anche ulteriori indennizzi dello Stato per le aziende e gli esercizi chiusi. Il ministro delle finanze Olaf Scholz ha annunciato altri aiuti per 11 miliardi di euro al mese. Le restrizioni adottate sono dure ma «il virus non va in vacanza», ha detto. Il bavarese Söder, che anche se non è ufficialmente in lizza, è considerato un candidato segreto alla cancelleria, ha parlato alla conferenza stampa quasi il doppio della Merkel con toni sussiegosi da cancelliere in carica («Gentili signore e signori, cari cittadine e cittadini»): «Il virus non tiene conto dei dati dei governatori, non conosce ferie». Non possiamo fare errori se non vogliamo finire come a Bergamo, ha detto: «Bergamo è più vicina di quanto si creda».

Flaminia Bussotti

