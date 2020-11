IL CASO

ROMA In Svizzera le terapie intensive hanno esaurito i posti letto a disposizione e la Società di medicina intensiva (Ssmi), che definisce la situazione «al limite», invita «tutti, e in particolare alle persone a rischio di un'infezione grave, a rendere note le proprie disposizioni anticipate di trattamento, indicando se desiderano beneficiare di misure che prolungano la vita in caso di malattia grave». «In questo modo - spiegano gli esperti - i membri della famiglia, ma anche i team dei reparti di terapia intensiva, saranno sostenuti nel processo decisionale, in modo che il trattamento possa avvenire nel miglior modo possibile e secondo i desideri personali del paziente». La Ssmi assicura che sta facendo del suo meglio «per far fronte ad un afflusso di pazienti in condizioni critiche» che è «ancora maggiore di quello della prima ondata di Covid-19 e per continuare a trattare tutti i pazienti gravemente malati in futuro». Gli 876 posti riconosciuti dalla società svizzera di medicina intensiva sono tutti ormai occupati a causa del Covid. Dati che i negazionisti in genere non vogliono ascoltare, ritenendo che il virus sia inventato, o quanto meno montato da media e politici.

IN GERMANIA

Ieri nelle strade di Berlino, quella che inizialmente era una manifestazione pacifica si è trasformata in una calca che di fatto ha impedito alla polizia di sciogliere l'assembramento davanti alla Porta di Brandeburgo. Migliaia di persone - 7.000 secondo il bilancio delle forze dell'ordine, nel quale ci sono già circa 200 fermi e nove agenti feriti - si sono riversate davanti al simbolo della città per protestare contro le politiche anti-Covid del governo tedesco. La protesta si è spinta fino alla zona del Reichstag.

