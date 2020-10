La sua scuola di danza di Montebelluna, al momento unica fonte di reddito, è chiusa da ieri in seguito all'ordinanza legata all'emergenza coronavirus. Ma lei, Simonetta Zanella, insegnante quarantaseienne di quel gioiellino che ha fatto crescere con amore e professionalità negli anni, ha un problema in più oltre a tanti suoi colleghi. Quotidianamente, infatti, deve acquistare i farmaci che le sono necessari per curare una malattia, la fibromialgia, invalidante e cronica. Per la quale, però, lo Stato non riconosce aiuti. È questo il doppio dramma della direttrice del Centro studi danza, donna forte e appassionata, che crede nel suo lavoro e lo ama profondamente, ma che fa i conti con una situazione a dir poco precaria. «Sono costretta a chiudere la mia scuola per la seconda volta in un anno a causa del Covid -spiega- A una situazione grave di per sé si aggiunge il fatto che sono anche una fibromialgica da più di vent'anni e non ho nessun tipo di aiuto economico per quanto riguarda la mia malattia». La sua è una situazione comune a tanti malati e proprio per questo Simonetta Zanella vuole renderla pubblica. «Siamo in tanti che stiamo combattendo perché lo Stato ci inserisca nei Lea -dice- dato che la malattia, che provoca dolore e affaticamento cronici, tanto che a volte ti sembra di avere la febbre a quaranta, è invalidante. Purtroppo, però, nessuno si accorge di noi, che dobbiamo pagarci le medicine e non riceviamo il becco di un quattrino dallo Stato. Credo che serva un atto di umanità perché ci sono davvero tante persone che hanno la mia situazione. Eppure ci lasciano abbandonati a noi stessi; credo che questo sia qualcosa di incivile». Nonostante la malattia, la straordinaria grinta della professionista e la passione l'hanno trainata in tutti questi anni, permettendole di svolgere, comunque, al meglio il suo lavoro. Fino al covid e all'ultimo Dpcm. «Ci sono tante persone che hanno perso il lavoro per questa malattia. Io invece lo ho mantenuto ma ora non ho nulla. E non ho altri mezzi per lottare che cercare di diffondere la consapevolezza su una malattia che viene considerata invisibile».

