LA STRETTA

VENEZIA Centri storici presi d'assalto: stesso copione a Mestre, Venezia, Padova e Treviso nel primo fine settimana giallo. Complici i saldi e la voglia di spritz. Comuni e prefetti stanno già pensando alla stretta per evitare che i contagi decollino. Venezia vuole chiudere le zone della movida, Padova l'intero centro e Treviso è già partita con le multe. Infatti mossa dall'improvvisa ondata di movida che sabato ha riempito Venezia, la polizia locale ha deciso di proporre la chiusura delle zone a più alto tasso di concentrazione all'ora dell'aperitivo: fondamenta dei Ormesini a Venezia e Riviera XX settembre a Mestre. L'ordinanza, pensata dal comandante dei vigili Marco Agostini, verrà ora presentata al sindaco Luigi Brugnaro. «L'ordinanza che intendo firmare - spiega Agostini - prevede che siano interdette al pubblico queste zone dal venerdì alla domenica sera». E sui comportamenti di sabato è intervenuto anche il prefetto Vittorio Zappalorto: «Penso che ci meritiamo il lockdown totale e basta. Finché questa misura c'è, la gente è rispettosa, quando si molla un attimo, succede questo. È giusto l'atteggiamento rigoroso e penalizzate».

PADOVA

Le scene viste sabato nel centro non dovranno ripetersi neanche a Padova. Per questo il Comune sta studiando un blocco, come quello messo in atto prima di Natale, per il prossimo fine settimana. Ovvero vigili e transenne potrebbero impedire l'accesso al centro storico. È un'ipotesi allo studio, come conferma l'assessore alla Sicurezza, Diego Bonavina: «Sappiamo che, specie il sabato, il centro si riempie con il 40 per cento di arrivi da fuori capoluogo. Non vogliamo più vedere quello che è accaduto. Quindi o il governo o la Regione assumono posizioni altrimenti saremmo costretti ad assumerle noi». D'accordo il prefetto Renato Franceschelli: «Ritengo vadano presi provvedimenti, abbiamo assistito a un'indecenza». Mentre il questore Isabella Fusiello aggiunge: «Era prevedibile, è successo un po' in tutta Italia». Ora la proposta sarà avanzata al comitato ordine pubblico e sicurezza in Prefettura.

TREVISO

Parla di «regolamentare le presenze nei plateatici» il sindaco di Treviso Mario Conte a fronte dell'assalto al centro storico con 88mila persone, secondo la stima dei vigili. «Se serve mettere dei paletti, li metteremo. Nelle prossime ore mi confronterò con i sindaci delle città capoluogo e con la Regione - spiega Conte che è anche presidente di Anci Veneto - l'idea è di ripristinare l'obbligo di consumazione al tavolo, almeno nei fine settimana dopo le 15». Inoltre sabato primi interventi della polizia locale nei confronti di tre minorenni: uno multato perché senza mascherina, gli altri due trovati con gli spritz presi nel bar di via dei d'Alloro che ora rischia la chiusura fino a 3 mesi.

