LA STRETTA

TRIESTE Troppi positivi riscontrati in relazione alle persone testate per la prima volta. Troppi casi per i quali il tracciamento è letteralmente saltato, perdendo di vista i contatti stretti e quindi la rincorsa al virus. Per queste due ragioni, evidenziate dal monitoraggio dell'Istituto superiore di sanità, il Friuli Venezia Giulia da domani cambia colore: diventa arancione, passa ad uno scenario di rischio alto. Non c'entra l'indice Rt, sceso da 1,6 a 1,42 da un rilevamento all'altro. Anzi, nella settimana presa in considerazione per emettere il verdetto, era sceso addirittura a 1,34. Non basta nemmeno un sistema sanitario lontano dal collasso, nel quale le quote di occupazione dei letti in Terapia intensiva e Pneumologia Covid non superano la soglia del 30 per cento. La notizia che spacca l'asse giallo del Nord-Est arriva a sole 24 dall'ordinanza regionale che aveva già varato una stretta su assembramenti, aperitivi, passeggiate e commercio domenicale. L'aveva approvata il ministro della Salute, Roberto Speranza, la stessa autorità che ieri ha decretato la zona arancione per il Fvg.

I DETTAGLI

I dati sono relativi alla settimana tra il 2 e l'8 novembre, con un aggiornamento all'11 novembre. Nella rilevazione precedente, il Fvg faceva registrare il 23,6 per cento di contagiati sui tamponi effettuati per la prima volta sul territorio (esclusi quindi i test eseguiti su persone già positive); il monitoraggio di ieri, invece, ha indicato una crescita del valore sino al 27,2 per cento. Un segnale bollato come allerta. Il secondo segno rosso riguarda la capacità di tracciare i contatti: i casi per i quali la catena del contagio era stata identificata, nella scorsa rilevazione toccavano il 100 per cento, mentre ora si è scesi all'83,5 per cento. Sintomo che i Dipartimenti di prevenzione sono andati in crisi e che il virus corre senza essere più inseguito. Come detto, non c'entrano i ricoveri, arrivati a quota 47 in Rianimazione e a 366 persone nelle Pneumologie Covid. «Ci si è basati su dati di fine ottobre, quindi vecchi», ha tuonato l'assessore alla Salute del Fvg, Riccardo Riccardi.

I DIVIETI

Da domani in Fvg chiudono bar e ristoranti. Resta consentita la consegna a domicilio. Vietati gli spostamenti fuori dal Comune di residenza, possibili solo per lavoro, studio, necessità e salute. Resta in vigore anche l'ordinanza regionale, che chiude anche i negozi al dettaglio la domenica (nei pre-festivi e nei festivi serrande abbassate anche nei parchi commerciali) e limita le passeggiate nei luoghi affollati.

LE REAZIONI

Il presidente del Fvg, Massimiliano Fedriga, affida a un video una dura reazione: «Ritengo la decisione incomprensibile. I parametri che sforiamo non sono determinanti nella lotta alla pandemia, ed anzi abbiamo migliorato molti altri valori. Solo poche ore fa ho firmato un'ordinanza con nuove regole, perché siamo persone responsabili. Sono convinto che continueremo a mantenere le regole e a difendersi, ma questa battaglia la si vince insieme. La condivisione non possono metterla in pratica solo le Regioni e i cittadini, ma anche il governo. Perché di fronte a scelte incomprensibili è più difficile portare avanti la battaglia. Continuerò l'interlocuzione anche forte con il governo per avere informazioni e nel caso correttivi rispetto a scelte sbagliate. Ci sono altri territori in situazioni più difficili. Ai friulani chiedo di contribuire ad abbassare anche gli ultimi valori, ma pretendiamo motivazioni serie». «Si rischia una crisi senza ritorno», è l'amara conclusione a cui giunge Giovanni Da Pozzo, presidente di Confcommercio Udine e Pordenone. «Ora sarà il caos, bisognava bastonare chi ha sgarrato, non tutti», replica Alberto Marchiori di Ascom Pordenone.

Marco Agrusti

