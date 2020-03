IL PROVVEDIMENTO

VENEZIA D'ora in avanti negli ospedali del Veneto si andrà solo per le urgenze. Tutte le visite di controllo sono sospese. Tutti gli interventi programmati sono cancellati. Restano valide solo le cure oncologiche e i vaccini per i bambini. Tutto il resto, salta. L'emergenza sanitaria provocata dal coronavirus impone misure straordinarie perché i contagi continuano ad aumentare e i posti letto in Rianimazione sono in via di esaurimento. È per questo, come anticipato ieri da Il Gazzettino, che la Regione sta mettendo a punto anche un piano di riapertura degli ospedali dismessi: «Ho chiesto deroghe per i lavori - ha detto il governatore Luca Zaia dopo il videocollegamento pomeridiano con Roma - visto e considerato che se dobbiamo mettere mano anche a strutture sanitarie dismesse ma che sono facilmente riattivabili, lo si possa fare con velocità». Al vecchio ospedale di Valdobbiadene, intanto, sono stati ripristinati corrente elettrica e ascensori, oggi grandi pulizie. Gli algoritmi matematici utilizzati in Regione, del resto, danno scenari foschi: se la gente continua a muoversi e continua questa curva di contagi, prima della fine del mese gli attuali 494 posti di Terapia intensiva saranno tutti occupati.

IL PIANO

«Si va in sala operatoria solo con le urgenze, i malati oncologici alla fine del loro percorso cardioterapico e radioterapico e quindi pronti per essere operati: per capirci, la protesi all'anca, sostenibile ancora con disagio, non la possiamo fare perché occupa un posto di terapia intensiva». Così Zaia ha annunciato ieri il piano di razionalizzazione della sanità veneta, con lo scopo di mettere a disposizione dei malati di coronavirus quanti più posti letto possibili. «Il tema non è la capacità di operare - ha chiarito il presidente - ma di occupare un letto di terapia intensiva». La nuova organizzazione dei servizi è stata comunicata alle Ulss e alle Aziende ospedaliere dal direttore della Sanità Domenico Mantoan e avrà validità fino al 15 aprile 2020. Il piano è stato condiviso dal Comitato scientifico per il coronavirus istituito in Veneto con delibera di giunta regionale del 12 marzo.

LE MISURE

Queste le misure decise. Sospensione con effetto immediato di tutta l'attività chirurgica programmata per la quale è previsto il ricovero in terapia intensiva post operatoria ad eccezione degli interventi indifferibili in considerazione del quadro clinico dei pazienti e in particolare nell'ambito della chirurgia oncologica. Riduzione dell'attività chirurgica programmata non urgente. Sospensione di tutta l'attività di specialistica ambulatoriale delle strutture pubbliche e private accreditate a eccezione delle prestazioni prioritarizzate come U (urgente) e B (breve), garantendo, sia come prime visite specialistiche che di controllo, l'attività in ambito materno-infantile ed oncologico.

Sarà cura di ogni struttura avvertire gli utenti programmati con altre priorità per riprogrammare l'appuntamento al termine dello stato di emergenza. I medici - «che non sono notai», ha precisato Zaia - potranno a loro giudizio comunque segnalare situazioni cliniche meritevoli di controlli ravvicinati.

E ancora: chiusura degli Urp e di tutti gli sportelli di prenotazione con un contestuale potenziamento delle prenotazioni telefoniche. Le risposte dei referti di laboratorio e degli esami strumentali verranno inviate per posta a domicilio dell'utente qualora non accessibili online. L'attività di distribuzione diretta dei farmaci dovrà essere limitata a quelli ad esclusiva distribuzione ospedaliera, erogando fino a 3 mesi di terapia dopo la dimissione da ricovero o a seguito di visita specialistica utilizzando il canale delle delle farmacie. Restano inalterate le attività relative all'assistenza psichiatrica. Sospesa ogni attività distrettuale rivolta al pubblico eccetto le urgenze e l'assistenza domiciliare. Sospesa interamente l'attività dei Servizi di Igiene e Sanità Pubblica, ad eccezione delle attività vaccinali con carattere di urgenza, quelle previste dal calendario vaccinale pediatrico per la fascia di età 0-6 anni, quelle rivolte alle sorveglianza delle malattie infettive, le attività di screening oncologico di secondo livello e le attività di certificazione medico legale con carattere d'urgenza.

FARMACO INNOVATIVO

Intanto, assieme all'ospedale di Sacco e allo Spallanzani di Roma, il Veneto sta sperimentando un farmaco per curare i pazienti affetti da coronavirus: «Sembra sia innovativo e incrociamo le dita - ha detto il governatore - In una decina di giorni dovremmo avere già i primi risultati sui test condotti su pazienti che lo stanno sperimentanfo». Resta l'appello a reperire personale: «Stiamo facendo assunzioni con bandi aperti, quindi medici, medici in pensione che vogliamo fare da riservisti, infermieri, Oss e chiunque voglia lavorare nella sanità si faccia vivo e verrà assunto». Ma c'è anche l'appello a donare sangue.

Intanto il Veneto sta studiando una campagna di tamponi sulla popolazione, con test in luoghi come i supermercati che dovrà essere su una popolazione casuale: «Una campagna - ha annunciato Zaia - che servirà come statistica per le nostre previsioni».

Alda Vanzan

