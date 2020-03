IL RETROSCENA

ROMA Nuovo giro di vite contro il virus. A notte, dopo che i governatori della Lombardia e del Piemonte avevano bruciato sul tempo il governo, Giuseppe Conte è stato spinto a varare - a seguito di videoconferenza con i suoi ministri - un nuovo Dpcm con altre misure restrittive per l'intero Paese. L'Italia si ferma: sbarrate fabbriche e chiusi anche gli uffici pubblici non essenziali.

A innescare l'accelerazione è stato il bollettino di guerra precipitato su palazzo Chigi a metà pomeriggio. Il peggiore dall'inizio dell'epidemia: 792 morti in un solo giorno, di cui 546 in Lombardia e 4.821 nuovi contagi. Roba da far tremare i polsi. Così il pressing sul premier si è intensificato.

Questa volta a spingere per il giro di vite non è stato solo il ministro della Salute, Roberto Speranza, allarmato dall'impennata di decessi e contagi. I 5Stelle hanno sollecitato «provvedimenti drastici e coraggiosi». I leader sindacali Maurizio Landini, Annamaria Furlan e Carmelo Barbagallo hanno chiesto di riaprire il confronto sulla sicurezza nei luoghi di lavoro: «Va valutata la necessità di misure ancor più rigorose di sospensione delle attività non essenziali». E il premier è corso a riunirli in videoconferenza assieme a Vincenzo Boccia (Confindustria) e Maurizio Casasco (Confapi), più i ministri Speranza e Nunzia Catalfo (Lavoro). «Chiediamo al governo un atto di responsabilità: evitare che la paura della gente si trasformi in rabbia. Per questo vanno chiuse tutte le attività che non sono necessarie», ha tuonato al termine il segretario della Cgil.

La svolta però è avvenuta intorno alle otto di sera. Il governatore lombardo Attilio Fontana, dopo aver provato inutilmente e ripetutamente a contattare il premier impegnato nella videoconferenza con le parti sociali, ha deciso di non attendere il via libera del governo. E ha firmato l'ordinanza che fino al 15 aprile di fatto chiude la Lombardia con misure severissime.

Un vero e proprio sgarbo, che segue le tensioni tra palazzo Chigi e governatori leghisti degli ultimi giorni. «Spero che il mio gesto dia una mossa a quei signori titubanti che stanno a Roma», ha confidato Fontana.

In tarda serata, anche per il pressing sempre più asfissiante guidato da Speranza, Paola De Micheli e da Luigi Di Maio, Conte ha accettato di varare il Dpcm.

Le misure adottate sono quelle filtrate nelle ultime ore e non molto diverse da quelle decise in Lombardia. C'è il blocco di tutti i servizi pubblici non essenziali e delle attività produttive con l'esclusione delle filiere dell'agroalimentare, dell'energia, dei farmaci e dei prodotti sanitari. C'è lo stop, a cascata, dei cantieri, degli studi professionali. I trasporti pubblici locali invece dovrebbero continuare a operare.

E pensare che ancora in mattinata Conte - che tra l'altro si è dovuto sottoporre a un tampone (negativo), in quanto un agente della sua scorta è risultato contagiato - predicava calma: «Non dobbiamo avere un approccio isterico o istintivo. Bisogna procedere con prudenza e gradualità per garantire la tenuta sociale ed economica del Paese», aveva detto nella consueta videoconferenza con i ministri Speranza, Lorenzo Guerini, Francesco Boccia, Di Maio, il capo della Protezione civile Angelo Borrelli e il commissario Domenico Arcuri. E aveva confermato la sua strategia da maratoneta: «Stiamo facendo una lunga marcia, non dobbiamo avere l'istinto dei centometristi. Se diamo un'ulteriore stretta adesso, con le famiglie costrette già da due settimane nelle loro case, poi cosa facciamo se la situazione dovesse aggravarsi?».

La videoconferenza era servita anche a fare il punto sull'approvvigionamento, soprattutto negli ospedali del Nord, di mascherine e ventilatori. E per capire qual è la disponibilità dei posti letto in terapia intensiva. «Situazione pesante in Lombardia, ma sotto controllo», era stato il responso di Arcuri e Borrelli.

Poi la nuova valanga di decessi e l'ennesima impennata dei contagi, però, hanno cambiato repentinamente l'intero scenario.

