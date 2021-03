LA STRATEGIA

VENEZIA Dopo i tamponi e oltre i vaccini, la lotta al Coronavirus passa anche per i test sierologici. Per tarare le attività di screening ai sanitari e di immunizzazione di massa, la Regione punta ora sulla misurazione degli anticorpi nel sangue di chi ha già ricevuto la doppia dose o è ormai guarito dal Covid. La strategia è delineata da Roberto Rigoli, coordinatore della rete veneta delle Microbiologie, nella delibera con cui Azienda Zero ha promosso un appalto da 27 milioni di euro per l'acquisto dei reagenti.

I TEST

Due i test previsti per la ricerca quantitativa, da un lato degli anticorpi (per vedere se la malattia è già stata smaltita) e dall'altro degli antigeni (per verificare se l'infezione è in corso). Il bando stima importi a base d'asta, rispettivamente, di 3,80 e 4,80 euro, da moltiplicare per milioni di controlli, dato che la gara ipotizza un primo fabbisogno di un anno, a cui potrebbero poi seguire ulteriori aumenti, rinnovi e proroghe. «Si rende necessario scrive Rigoli implementare in tempi rapidi l'esecuzione di esami volti al dosaggio del titolo anticorpale nei vaccinati nonché nei pazienti negativizzati a seguito di infezione da SarsCov2, al fine di valutare il titolo anticorpale dei soggetti vaccinati in previsione di riorganizzare lo screening per la ricerca del virus SarsCov2 nei dipendenti stessi». Tra i sanitari, infatti, occorrerà continuare a sottoporre al tampone non solo i no-vax, ma pure i cosiddetti «soggetti non responder», cioè la quota di persone (per quanto minima) in cui il vaccino non dovesse risultare efficace. Inoltre la misurazione degli anticorpi «nei soggetti convalescenti da infezione da SarsCov2» servirà a «un'eventuale revisione del piano vaccinale», visti i ragionamenti in corso sull'opportunità di effettuare su di loro un'unica somministrazione.

