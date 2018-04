CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA STRATEGIAROMA Un governo Pd-M5S alle porte? Graziano Delrio, all'assemblea dei deputati dem di cui è capogruppo, scandisce: «La linea non è cambiata e non cambia. No ad accordi con Lega e M5S, l'unica cosa che possiamo dire è quasi ovvia, se il presidente incaricato chiama, andremo». Sospiro di sollievo tra i tanti deputati del Pd frastornati da una giornata di voci e contro voci, sussurri e grida, di uno scongelamento in atto in direzione cinquestelle. Un governo alle porte Pd-M5S? Giri la domanda a una renzianissima come Alessia...