LA STRATEGIA ROMA Sul voto ravvicinato ravvicinatissimo, a fine luglio, il Pd

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA STRATEGIAROMA Sul voto ravvicinato ravvicinatissimo, a fine luglio, il Pd ritrova l'unità. Sono d'accordo, e lo dicono, la maggioranza renziana e la minoranza di Andrea Orlando, passando per gli altri. Una decisione maturata in mattinata, nel salone dove il governatore Ignazio Visco legge la sua preoccupata relazione. Al termine, si formano vari capannelli, in uno di questi qualcuno sente distintamente il ministro Gian Carlo Padoan parlare di «rischio Grecia», in un altro si prende atto che «lo spread ormai non lo si ferma più in...