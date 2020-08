LA STRATEGIA

ROMA Perché gli altri verbali della zona rossa non sono stati desecretati? Perché del verbale del 7 marzo c'è solo una sintesi e non il resoconto completo degli allegati? Perché Conte ha voluto tenere nascosti gli atti del Comitato scientifico? Domande che il centrodestra avanzerà al presidente del Consiglio Conte all'inizio di settembre. Si prevede una seduta infuocata, soprattutto al Senato, quando il premier dovrà riferire sul nuovo Dpcm. Si profila una mozione di sfiducia. Giorgia Meloni è durissima: «Il lockdown generalizzato lo abbiamo chiesto di due settimane, dieci giorni prima che il governo lo facesse, quando ancora non si conosceva il nemico contro cui combattevamo e non c'erano i dati, proprio perché il Governo avesse il tempo di isolare i focolai e studiare cosa stava accadendo. Anche allora non siamo stati ascoltati». Linea dura, dunque. Anche se è una strategia che sembra destinata, almeno per ora, a non sortire alcun risultato a livello parlamentare. Sia perché nel centrodestra le posizioni sul lockdown sono variegate, sia perché questo il refrain nella Lega, in FI e in Fdi «Renzi ormai si è sdraiato su questo governo». E siccome Pd e M5s difendono palazzo Chigi e le decisioni del ministro Speranza, solo Iv, se volesse, potrebbe mettere in difficoltà la maggioranza giallo-rossa. «Se i renziani chiedono una indagine parlamentare vuol dire che puntano a conservare lo status quo», il ragionamento nell'opposizione. Ma la manovra che verrà portata avanti a settembre mira in ogni caso alla spallata.

