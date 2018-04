CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA STRATEGIAROMA Per descrivere la situazione, Andrea Orlando ricorre a un paragone che ai tempi del Pci era quasi un'offesa: «Abbiamo una posizione bordighiana». Da piccolo partito, isolato e settario, incapace di una qualunque iniziativa che non fosse l'isolamento. Se questa è la situazione del Pd attuale, e Renzi e renziani non la condividono certo, fatto sta che a sorpresa il reggente Maurizio Martina si avvicina alla tastiera e su facebook sforna tre punti programmatici che in tanti leggono come un'apertura chiara ed esplicita ai...