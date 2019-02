CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA STRATEGIAROMA Matteo Salvini si è presentato ieri in Giunta per le elezioni al Senato per visionare le carte della richiesta di autorizzazione a procedere del Tribunale dei ministri di Catania. Una visita durata una decina di minuti, giusto il tempo per iniziare a studiare il dossier sulla Diciotti. E a preparare la difesa, coadiuvato dal ministro Giulia Bongiorno.Il vicepremier leghista dovrebbe presentare una memoria e non essere audito di persona. La prossima riunione in Giunta si terrà domani sera oppure giovedì mattina. Il...