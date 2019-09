CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA STRATEGIAROMA Matteo Salvini, a Pontida, grida: «Governeremo per altri trent'anni e non ci faranno mai litigare con i 5 stelle». Ma questa non è la Pontida di domenica prossima: è quella dell'edizione precedente, nel luglio 2018. E che differenza tra le due festone nel sacro prato della Lega. Il leader è sempre lui, Matteo, il Capitano resta il suo soprannome, ma quello di un anno fa avanzava tra squilli di tromba e si avviava a diventare il padrone d'Italia, cannibalizzando i 5 stelle e tutto il resto. Poi però è andata come è...