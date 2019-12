LA STRATEGIA

ROMA La Turchia accelera sul dossier Libia e lancia una stoccata anche all'Italia. Tanto che in serata, da Palazzo Chigi, parte una telefonata del premier Giuseppe Conte al presidente Recep Tayyip Erdogan. Al centro del colloquio, che è stato definito «lungo e articolato», proprio la crisi del paese africano. Il presidente del Consiglio deve aver ritenuto necessario comunicare con il leader turco, dopo che lui, in mattinata, aveva attaccato tutti i paesi che offrono una qualche legittimazione al maresciallo Khalifa Haftar. «Haftar è un dirigente politico illegittimo, ma alcuni stanno cercando di legittimarlo», ha contestato Erdogan, e ha citato «Egitto, Abu Dhabi, Francia, persino Italia». La dichiarazione arriva a poche ore dal voto da parte del Consiglio presidenziale tripolino a favore dell'implementazione dell'accordo di sicurezza stretto da Libia e Turchia il 27 novembre. Una decisione, dopo la quale è partita una missiva scritta da al Serraj ai paesi che considera «amici» (Italia, Usa, Francia, Gran Bretagna, Algeria e Turchia) per chiedere di «attivare gli accordi di cooperazione di sicurezza» per «respingere l'attacco contro la capitale, condotto da qualsiasi gruppo armato». In sostanza, un aiuto militare contro Haftar. Il presidente riconosciuto dall'Onu ha, però, incassato a stretto giro i no della missione Onu in Libia, dell'Unione Europea e della Farnesina.

Il memorandum attivato al termine di una seduta di emergenza, prevede l'invio di armi ed equipaggiamenti da parte di Ankara, ma soprattutto di una Forza di reazione rapida a Tripoli sostenuta dai soldati turchi. Qualcosa che è stata promessa ma che non sarà immediata. Ci vorrà del tempo prima che i turchi mettano gli scarponi sul suolo libico: il dispositivo, le sue dimensioni e gli obiettivi militari dovranno essere autorizzati dal Parlamento. «Una bandiera turca che sventola da quelle parti darebbe il necessario messaggio a quelli dall'altra parte», ha comunque ammonito l'inviato turco in Libia, Emrullah Isler, assicurando che il loro intervento sarà «da fratelli in favore di altri fratelli».

I DUE VERTICI

Nel frattempo, sono due gli incontri sui quali c'è grande attesa. La visita del maresciallo della Cirenaica a Roma, così come lui stesso ha annunciato al ministro degli Esteri Luigi Di Maio, e l'incontro tra Erdogan e Vladimir Putin. Questa volta sarà il presidente russo a volare a Istanbul l'8 gennaio, al contrario di quanto era avvenuto quando al centro della riunione tra i due c'era la Siria. Dal Cremlino fanno sapere che il vertice avrà come primo punto all'ordine del giorno il lancio definitivo del gasdotto Turkish Stream. Ma è facile immaginare che troveranno anche l'occasione per parlare della situazione in Libia, sebbene siano schierati su due poli opposti: Ergodan con al Serraj e Putin con Haftar.

Tutto questo mentre Di Maio sta accelerando nella ricerca del profilo giusto per il ruolo di inviato speciale dell'Italia in Libia: e tra le candidature possibili continua a circolare quella dell'ex inviato Onu in Siria, Staffan de Mistura, ma anche diversi ex ministri degli Esteri.

Cristiana Mangani

