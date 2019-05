CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA STRATEGIAROMA «La Lega sta dimostrando di essere come Forza Italia e come il Pd, hanno un problema strutturale». A Caltanissetta dove domani si terrà il ballottaggio, Di Maio pubblicamente ha evitato di surriscaldare il clima con l'alleato di governo. Ha semplicemente messo agli atti che «se le inchieste dovessero allargarsi» ad altri esponenti del partito di via Bellerio «sarebbe un problema», ma per esempio non ha chiamato in causa il governatore della Lombardia, Fontana, «niente gogna mediatica, aspettiamo». Tuttavia l'imbarazzo...