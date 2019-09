CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA STRATEGIAROMA La guerra in Libia e l'emergenza sbarchi con la Guardia costiera del paese nordafricano che sembra aver mollato gli ormeggi concentrandosi più sulla battaglia interna che non sul recupero dei migranti. L'Europa riparte nel tentativo di trovare una soluzione politica a una situazione che si sta facendo ogni giorno più complessa. Non si tratta più di navi delle Ong pronte a intervenire nell'area di soccorso libica. Ora il vero problema sono le decine e decine di migranti che si organizzano su barchini e riescono a bucare il...