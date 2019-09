CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA STRATEGIAROMA La Germania scende in campo sulla Libia e prova a inserirsi nella mediazione per cercare di riportare la pace nel paese africano. Nei giorni scorsi si era parlato della possibilità di una conferenza da tenere a Roma, ma è di ieri la notizia secondo la quale il vertice si svolgerà a Berlino nel mese di novembre. Dopo il fallimento di Parigi e Palermo, spetterà ad Angela Merkel tentare di mettere fine alla crisi nell'ex Jamahiriya di Muammar Gheddafi.La situazione sul terreno non sembra favorire il compito della diplomazia...