LA STRATEGIAROMA L'Italia rispetterà i suoi impegni sul deficit per il 2019 e non ci sarà bisogno di una manovra correttiva. Giovanni Tria ha voluto ribadire questo concetto da Davos, dove partecipa agli incontri del World Economic Forum La Una manovra correttiva nei prossimi mesi «tenderei a escluderla del tutto», ha detto il ministro. «In primo luogo - ha spiegato - perché prima di sei mesi non siamo in grado di giudicare l'andamento dei conti pubblici e non siamo in grado di giudicare neppure la vera natura del ciclo, quanto rallenta...