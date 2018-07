CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA STRATEGIAROMA L'idea di coinvolgere maggiormente la Libia è ancora il centro della strategia di Matteo Salvini in tema di immigrazione ed è diventato anche il cuore di quella dell'intero governo Conte. Tanto che da oggi ai prossimi mesi, i titolari di Viminale, Esteri e Difesa si muoveranno insieme in due direzioni: la prima è rivedere i contenuti della missione Sophia, facendo arretrare le imbarcazioni europee verso le coste continentali, in modo che ad intervenire per salvare i migranti in difficoltà siano i libici. E, da qui...