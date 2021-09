Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA STRATEGIAROMA L'autunno e l'inverno degli italiani sarà segnato dalla probabile introduzione dell'obbligo vaccinale, dalla somministrazione della terza dose. E, a dispetto delle bizze di Matteo Salvini e delle proteste dei No pass e No vax, dall'estensione più ampia possibile dell'uso del Green pass.A indicare la direzione di marcia nella lotta alla pandemia è Mario Draghi che, nel modo più rapido possibile, dà in conferenza stampa il...