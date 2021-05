Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA STRATEGIAROMA Il passo indietro di Volpi dalla presidenza del Copasir per trattare sulle amministrative. E' vero che come suggerisce Fdi - Volpi e l'altro leghista Arrigoni, nel momento in cui il Pd e M5S avevano lasciato i lavori dell'organismo, sono stati costretti a dimettersi, ma è altrettanto evidente che la mossa escogitata da Salvini smina il campo in vista del vertice del centrodestra di lunedì sulle candidature.E non è un...