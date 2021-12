LA STRATEGIA

ROMA È ormai pronta la stretta anti-Covid di fine anno. Oggi l'ormai attesissima cabina di regia voluta da Mario Draghi, stabilirà infatti quali nuove misure saranno messe in campo dal governo a partire dal 27 dicembre per fronteggiare l'impennata dei contagi e la diffusione della variante Omicron.

Le opzioni sul tavolo sono tante - alcune verranno prese in considerazione solo qualora i risultati dell'indagine rapida con cui l'Istituto Superiore di Sanità ha tracciato la presenza di Omicron nella Penisola dovessero imporre la necessità di una linea dura - tuttavia proprio il premier ieri in conferenza stampa ne ha già sostanzialmente ufficializzate alcune.

FFP2 E TAMPONI

Oltre a una raccomandazione ad agire con buon senso durante i festeggiamenti natalizi, verrà chiesto agli italiani non solo di indossare la mascherina chirurgica all'aperto ma anche la Ffp2 in ambienti a rischio. Ad esempio a bordo di bus e metro. Da definire invece per cinema e teatri.

Il faro è poi puntato su veglioni e feste, specie in discoteche e sale da ballo. Per partecipare a queste non basterà esibire il Green pass: sarà previsto (anche per i vaccinati) l'obbligo di presentare un tampone negativo. Del resto lo ha spiegato lo stesso Draghi ieri: alcuni mesi dopo la seconda dose la protezione del vaccino comincia a calare «più rapidamente di quanto si pensasse e per certi tipi di vaccini anche più rapidamente» e serve una barriera ulteriore per il periodo di intermezzo fino alla terza dose. «In quel periodo è utile fare il tampone per aumentare la protezione dal virus». Esclusa per ora la possibilità che in questa stretta finiscano coinvolti anche i luoghi della cultura, come cinema e teatri.

Resta da capire se entrambe le misure saranno estese solo al periodo natalizio (fino al prossimo 10 gennaio) o saranno adottate tout court.

GREEN PASS E TERZA DOSE

Esattamente le stesse motivazioni per cui oggi verrà decisa anche l'abbreviazione della durata del Green pass. Per portare a stretto giro più persone possibile negli hub si passerà dagli attuali 9 mesi a 6 o 7.

Allo stesso modo potrebbe essere tagliato ulteriormente il tempo necessario per accedere alla dose booster: c'è infatti sul tavolo la possibilità che dai 5 mesi attuali si passi a 4.

SCUOLA E SMART WORKING

Sempre nell'ottica di contenere i contagi, le valutazioni della cabina di regia si concentreranno anche sulla possibilità di un «ritorno massiccio allo smart working nella pubblica amministrazione». Niente da fare invece per l'allungamento delle vacanze natalizie a scuola. Dopo la smentita del ministro Bianchi è infatti arrivata anche quella del premier: «Non valuteremo l'estensione delle vacanze natalizie per gli studenti». In compenso si spingerà per il potenziamento dell'attività di screening e tracciamento dei casi nelle classi. «Il commissario Figliuolo ci sta già lavorando - spiegano fonti vicine al ministero della Salute - ma bisogna accelerare».

L'OBBLIGO VACCINALE

A differenza di quanto trapelato nei giorni scorsi, anche se la misura sarà probabilmente oggetto di discussione, per il momento non sarà prevista l'estensione dell'obbligo vaccinale (né quella del Super Green pass) a tutti i lavoratori né ad alcune categorie a contatto con il pubblico.

Alberto Gentili

Francesco Malfetano

