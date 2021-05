Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA STRATEGIAROMA Così come aveva promesso, Mario Draghi continua il percorso «graduale, in base al rischio ragionato, dell'Italia che riapre». Nonostante le bizze di Matteo Salvini, il premier ancora una volta si affida «all'evidenza dei dati oggettivi» e stila un cronoprogramma che, grazie proprio alla «gradualità», permetterà di «valutare settore per settore gli effetti delle riaperture sui contagi», con la possibilità (ormai...