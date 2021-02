LA STRATEGIA

ROMA C'è un vantaggio nell'essere spettatori, seppure di uno spettacolo che non si gradisce molto. In queste ore in cui le manovre sono solo ed esclusivamente nel perimetro della maggioranza, il centrodestra può evitare di spaccarsi, salvo dover poi recitare la parte della coalizione compatta: «Dagli addosso al Conte ter» e il resto scompare. In queste ore i contatti tra gli esponenti di opposizione e Matteo Renzi si sono moltiplicati, e non soltanto da parte di Matteo Salvini. Tutti a cercare di capire cos'ha davvero in testa il senatore di Rignano. «A noi ha detto che non hanno chiuso. Ma quando si tratta di lui è sempre 1X2», ironizza un ex ministro. Ed è per questo che, mentre le consultazioni dell'esploratore Fico sembrano portare qualche frutto, sottobanco si continua a discutere di uno scenario alternativo. Berlusconi fa la sua partita e rimette sul piatto la sua offerta di un «governo di alto profilo, con tutte le forze migliori del Paese, mettendo da parte i conflitti e gli interessi di parte». Un assist a chi non vuole andare a votare a tutti costi, sia nel suo campo che in quello della maggioranza. A cominciare proprio da Renzi che, racconta un big azzuro, gli avrebbe riassunto così la sua strategia: punto primo far cadere definitivamente Conte, poi governo istituzionale.

LINEE DIVERSE

Un progetto che, semmai si entrasse nel vivo, spaccherebbe il centrodestra con Fi e i centristi interessati, la Lega tentata e Fratelli d'Italia che magari lascerebbe fare ma chiamandosene fuori. Anche perché avrebbe tutto il vantaggio di starsene in perfetta solitudine a sbraitare dall'angolino dell'opposizione. Ma non è tema di oggi e non lo sarà almeno fino a domani, quando il presidente della Camera tornerà a colloquio con Mattarella tirando una riga sotto il mandato esplorativo. Tanto che il leader della Lega torna sulla linea tranchant e lancia una proposta: «Decreti urgenti su ospedali e vaccini, sulla riapertura delle scuole e difesa del lavoro, sui rimborsi alle imprese e sull'utilizzo dei fondi europei, e poi subito al voto. Senza perdere più tempo».

NASCOSTI

Per ora, insomma, si rimane nascosti dietro il fragile compromesso raggiunto nella posizione espressa al Quirinale: elezioni ma anche disponibilità a valutare altri scenari se richiesto dal Colle. Questo è un governicchio, non serve. Invertendo i fattori, il risultato non cambia. L'Italia merita di più: un governo forte in cui tutti danno il contributo oppure quella delle elezioni rimane la strada maestra, dice Maurizio Lupi. Solo che per Forza Italia e i centristi vengono prima le ipotesi alternative e, in subordine, il voto, per Fratelli d'Italia è l'esatto contrario, mentre Matteo Salvini dà un colpo al cerchio e l'altro alla botte. Si capisce bene perché adesso la cosa più semplice da fare sia continuare a battere sull'unico tasto sul quale sono tutti d'accordo: «Basta con questo squallido e vergognoso teatrino», per dirla con le parole di Matteo Salvini. «Diremo no e sempre no alla riedizione del governo uscente, la riproposizione di una maggioranza che ha già fallito», afferma secca la fedelissima del Cav, Licia Ronzulli.

TIFO PER DRAGHI

Toni simili, però, arrivando anche da chi pure in Forza Italia ha un approccio più dialogante, come Mara Carfagna: «Quando uno si sente Napoleone e porta i soldati alla disfatta di Waterloo. Solo che oggi i soldati sono gli italiani piegati dalla pandemia e dalla crisi economica. Basta ai deliri di onnipotenza e alla vanagloria di Giuseppe Conte, al Paese servono umiltà e competenza».

Barbara Acquaviti

© RIPRODUZIONE RISERVATA