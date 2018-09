CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA STRATEGIAROMA Accordi di espulsione e rimpatrio volontario assistito con tutti i Paesi dell'Africa, a partire dalla Tunisia, dove il ministro dell'Interno Matteo Salvini andrà entro la fine di settembre per mettere a punto il primo patto per contrastare l'immigrazione irregolare. Secondo le stime del Viminale sarebbero tra i 500 e i 600mila i clandestini arrivati negli ultimi anni in Italia. «In più di 4mila dalla Tunisia - afferma - dove non c'è guerra, carestia, peste e non si capisce perché». Ogni settimana sono due i charter che...