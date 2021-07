Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA STRATEGIAPARIGI «Francesi, vaccinatevi!», con la Torre Eiffel alle spalle, e davanti un'epidemia che riprende trainata dalla variante Delta, Emmanuel Macron non ha aspettato la festa nazionale del 14 luglio per lanciare un solenne appello alla Francia.Dal 15 settembre scatterà il vaccino obbligatorio per il personale sanitario e per tutti quelli che lavorano «a contatto con le persone fragili», poi si porrà «la questione del...