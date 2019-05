CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA STRATEGIANEW YORK Un colpo di spugna sui crimini di guerra, e un passo indietro su aborto e guerra commerciale. Mentre i democratici si allineano per le presidenziali del 2020, Donald Trump fa le sue contromosse per conservare il dominio della scena mediatica.OPERAZIONIFunzionari del ministero di Giustizia hanno rivelato che il presidente ha chiesto di preparare pratiche di perdono per un ampio numero di militari che sono accusati di reati infamanti in Iraq e Afghanistan. Tra loro c'è il Navy Seal Edward Gallagher, che stando alle...