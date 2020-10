LA STRATEGIA

NEW YORK «Un atteggiamento ottimista». Questo è stato l'ordine che la Casa Bianca ha dati ai medici che parlano della salute di Donald Trump. Un ordine che deve giungere come supporto degli sforzi che il presidente stesso ha fatto sin dal primo colpo di tosse per apparire invincibile nello scontro con il virus e non dare l'impressione di essere indebolito. Chi ricorda la campagna elettorale del 2016, troverà dell'ironia amara nel fatto che allora Trump dette ordine di scatenare tutti i possibili attacchi contro Hillary Clinton, che si era beccata una polmonite, e insinuare che non fosse nelle condizioni fisiche per fare il presidente. Il breve video della ex segretario di Stato che inciampava salendo in automobile, stremata dopo una giornata sotto il sole bollente, per le celebrazioni dell'Undici settembre, venne rilanciato e usato senza alcun rispetto per la signora ammalata.

«BELLISSIMA REAZIONE»

Forse memore di quell'attacco da lui stesso ordinato, Trump sin dall'inizio della sua malattia non ha voluto offrire il minimo appiglio a chi potesse ripagarlo con la stessa moneta. In realtà non l'ha fatto nessuno, in quanto c'è stata «una bellissima reazione bipartisan di supporto», come Trump stesso ha dovuto personalmente riconoscere. Tuttavia lo sforzo di presentarsi forte come una roccia ha spinto il presidente a seguire un copione ben preciso. Ad esempio, venerdì ha preteso di percorrere a piedi, senza nessuno al fianco, il breve tragitto dalla porta della Casa Bianca fino all'elicottero. È stato un rischio, poiché dal briefing dei medici di ieri mattina sappiamo che aveva «la febbre alta, era affaticato, e aveva avuto un calo nel grado di saturazione dell'ossigeno nel sangue» tanto che gli era stato somministrato «ossigeno supplementare». E nonostante ciò, ha percorso quel tratto da solo, anche se il pallore in parte lo tradiva. Quello stesso pallore ha fatto da spia quando sabato sera Trump ha rilasciato un breve video dalla sua suite all'ospedale Walter Reed. Seduto a un tavolo, Trump voleva apparire in forze e pronto a tornare alla campagna elettorale. Il ritratto che ha offerto di sé sarebbe stato più convincente se avesse letto un discorso scritto anziché improvvisare, presentando il suo ricovero in uno dei migliori ospedali del mondo, con equipe mediche di primissimo livello, come una scelta eroica, «una battaglia combattuta nel nome di milioni di persone nel mondo»: «Non avevo scelta dice nel video -. L'alternativa era di chiudermi al secondo piano della Casa Bianca, non andare da nessuna parte, non vedere nessuno, e starmene lì. Ma non potevo farlo, dovevo essere al fronte, l'America è il Paese più potente del mondo, devo affrontare i problemi, nessun grande leader l'avrebbe fatto!».

LA MESSA IN SCENA

Lo stesso effetto coreografato è stato notato da osservatori occhiuti per le foto che la Casa Bianca ha rilasciato nel pomeriggio, che lo ritraggono mentre firma documenti. Qualcuno si è preso la briga di ingigantire le foto di quei documenti, per constatare che in realtà erano solo fogli di carta bianca. In difesa del presidente, va riconosciuto che nessuno dei suoi predecessori è mai stato molto generoso di particolari quando hanno avuto problemi di salute. Ma in nessun caso si è avuto l'impressione che i medici stessero abbellendo la situazione, e comunque non è mai capitata una simile crisi a meno di 30 giorni dalle elezioni.

Anna Guaita

