LA STRATEGIA

ROMA La sintesi sta tutta nella frase rivolta da Matteo Salvini al Capo dello Stato. «Noi crediamo che ci debba essere un governo forte che si può avere solo con le elezioni, ma se lei ha una proposta diversa siamo pronti ad ascoltarla. Siamo contrari a operazioni con transfughi e governi-fotocopia dell'attuale. Su questi punti siamo tutti d'accordo, poi ognuno ha le sue sensibilità e ora lei le sentirà dalla voce di ciascuno».

La modalità con cui il pattuglione di tredici esponenti tredici del centrodestra sale al Colle per le consultazioni è un capolavoro di precaria compattezza. La sintesi è in un breve e asciutto comunicato di 255 parole letto da Matteo Salvini - in cui si chiede «di valutare l'ipotesi di scioglimento delle Camere e del ricorso ad elezioni» ma si dice anche che sarà considerata «con il massimo rispetto ogni decisione» del Capo dello Stato. Insomma, un po' la linea dura di FdI un po' quella aperturista di Forza Italia, dei piccoli e di parte della Lega.

IL COMPROMESSO

Una mediazione che Maurizio Lupi racconta così: «Abbiamo detto che bisogna fare in fretta, che l'Italia non può permettersi liti e governicchi, che proprio per senso di responsabilità chiediamo un governo forte o elezioni che non sono una bestemmia, rafforzano la democrazia, non la indeboliscono».

Anche se è chiaro a tutti che l'operazione di maquillage non sarà sufficiente qualora dovesse uscire di scena l'ipotesi del Conte ter, il compromesso intanto fa tirare un sospiro di sollievo. E pensare che la giornata non era cominciata con il clima migliore, nonostante le battute a una zoppicante Giorgia Meloni: «Ecco dov'è la stampella che Conte non riesce a trovare». D'altra parte, la stessa necessità di ritrovarsi nell'ennesimo vertice a poche ore dall'incontro al Quirinale, la dice lunga sulla necessità dei leader del centrodestra di guardarsi in faccia l'un l'altro per assicurarsi delle reciproche intenzioni.

Si decide di buttare giù un comunicato di sintesi in cui cercare di esaltare soprattutto i punti di comunanza: le quattordici Regioni governate assieme, le critiche verso un governo «incapace» e una crisi causata dalla «vanità», la disponibilità «a collaborare per i provvedimenti necessari a salvaguardare gli interessi degli italiani», il no a «qualsiasi appoggio alla riedizione della stessa maggioranza, che sarebbe ancor più debole qualora fosse garantita da singoli voltagabbana», la necessità «di dare vita in breve tempo ad un governo coeso su un programma comune condiviso dagli elettori e con una maggioranza forte».

Fin qui, la parte facile. Perché poi tutta la discussione, non senza attimi di tensione, si è giocata sulla necessità o meno di mettere in testa proprio la frase relativa alla richiesta di elezioni. Giorgia Meloni sarebbe stata molto ruvida. «Questo punto è fondamentale. Ho già fatto un'apertura, vi ricordo che i miei nella Direzione mi avevano chiesto di andare al Quirinale da sola».

LE POSIZIONI

Raccontano che sia stato Matteo Salvini a farsi carico del lavoro di ricucitura e limatura. Il segretario della Lega ha capito che per essere davvero riconosciuto come leader della coalizione deve imparare da Silvio Berlusconi la regola del farsi «concavo e convesso», portare acqua non soltanto al suo mulino. Il ruolo di primo piano giocato nel cercare di far tornare sui suoi passi il senatore Luigi Vitali è qualcosa che, probabilmente, fino a poco tempo fa non avrebbe mai fatto.

Anche il Cavaliere, tuttavia, in collegamento via Zoom dalla Provenza, è intervenuto affinché il fragile compromesso raggiunto non fosse rimesso in discussione. «Il voto ci consentirebbe di diventare maggioranza in Parlamento come siamo già nel Paese», avrebbe detto. Ma il chiodo fisso resta un altro. «Da un anno chiedo l'unità delle forze migliori del Paese, che rappresenti un'unità sostanziale delle forze politiche e sociali, ma sono stato inascoltato».

Insomma, il centrodestra galleggia sulla fragile tregua raggiunta e aspetta di capire cosa succederà nella maggioranza. E ora che è stato dato il mandato esplorativo a Roberto Fico (anche se avrebbero preferito che fosse affidato alla presidente del Senato), Matteo Salvini commenta ironico: «Pur di non mollare la poltrona, ci riprovano. Altri giorni persi, l'Italia che lavora non ne può più».

Barbara Acquaviti

