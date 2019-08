La strategia del Carroccio

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOROMA «Deciderò io e vi farò sapere». Salvini mantiene il totale riserbo pure con i suoi sulle prossime mosse della Lega. Ma ormai lo scontro con Conte e M5s l'ultimo braccio di ferro senza esclusioni di colpi è sulla Open Arms non lascia spazio a margini di trattativa. E allora il partito di via Bellerio lo dirà chiaro e tondo martedì a palazzo Madama: «Questo governo è al capolinea, è morto. Era finito già con le Europee, poi ha fatto poco o nulla». Non è questione di mozione di sfiducia o no («Il Pd ne ha presentata...