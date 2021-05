Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA STRATEGIABRUXELLES L'accordo sul certificato c'è, il documento è unico per tutti, ma la strada da fare per avere le stesse regole in Europa è ancora lunga. All'indomani dell'ok di Parlamento, Consiglio e Commissione sul certificato digitale Ue Covid-19, la sensazione diffusa è che l'Europa continui ancora a muoversi a troppe velocità. Gli Stati, si apprende da fonti di Bruxelles, potranno decidere infatti individualmente se accettare...