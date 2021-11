Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL CASOLONDRA Gli amici fanno appello all'MI5 affinché indaghi: la morte di Irina Izmestieva, moglie di un ex senatore russo in carcere dal 2010, nemico di Putin, è stata improvvisa e troppo sospetta. Di recente, infatti, stando alle rivelazioni esclusive del Daily Mail la donna si era attivata con la Corte europea per i diritti dell'uomo di Strasburgo per perorare la causa del marito Igor, che si trova tuttora in una delle prigioni più...