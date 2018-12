«La strage in discoteca per rubare una catenina» Fermato un sedicenne

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOANCONA C'è un fermo per la tragedia della discoteca di Corinaldo. È un sedicenne ed era stato portato in caserma non per l'uso dello spray al peperoncino, ma per un reato legato al traffico di sostanze stupefacenti, in particolare cocaina. Oggi la procura lo indagherà per omicidio colposo plurimo, mentre saranno fatte delle verifiche per capire se davvero sia stato usato lo spray al peperoncino (non possono essere escluse altre sostanze) e se avesse dei complici. È certo che una singola bomboletta di quel tipo non è sufficiente a...