LA SENTENZA

MILANO Era la mattina del 4 novembre 2019 quando «è stata allestita la trappola mortale», come l'ha definita nella sua requisitoria il procuratore di Alessandria Enrico Cieri. Giovanni Vincenti, proprietario di un cascinale nella campagna di Quargnento, trascina dal garage sette bombole del gas e le collega a un timer con del nastro adesivo. Il progetto ideato con la moglie Antonella Patrucco, sostiene l'accusa, era innescare un incendio e intascare i soldi dell'assicurazione per salvarsi dai debiti. Ma il cronometro non ha funzionato, c'è stata una prima esplosione e sono accorsi i pompieri ai quali Vincenti non ha detto che quella cascina era un arsenale pronto a saltare in aria. Così sono morti i tre vigili del fuoco Matteo Gastaldo, 46 anni, Marco Triches, 38 anni e Antonio Candido, 32 anni.

LA TELEFONATA

Per Giovanni Vincenti e Antonella Patrucco, a processo per omicidio plurimo aggravato, ieri è arrivata la sentenza: trent'anni di carcere. Lui ha chiesto scusa, «prego tutti i giorni per loro», ha detto. Ma quando i vigili del fuoco sono arrivati al cascinale dopo la prima esplosione seguita da un principio d'incendio, non ha fatto cenno ad altre bombole rimaste inesplose. Condannandoli a morte. Agli atti c'è anche la drammatica telefonata alla caserma di Roberto Borlengo, uomo della squadra, subito dopo lo scoppio. È seppellito dalle macerie, chiede disperatamente aiuto alla centrale: «Manda qualcuno, stiamo morendo. Stiamo morendo tutti. Se non dovessi farcela, dì alla mia famiglia che gli voglio bene». Il procuratore Cieri ha sostenuto con forza come Vincenti e la moglie «avrebbero dovuto proteggere la vita di quelle persone e ne avevano gli strumenti per farlo. Sapevano che quei tre minuti di ritardo con cui Vincenti è arrivato alla cascina sarebbero stati decisi per la sorte dei pompieri». Ieri in aula c'erano le famiglie delle vittime, alla parola «trent'anni» si sono abbracciate tra le lacrime. «È la pena giusta - commenta Maria Stella Ielo, mamma di Candido - Avevo promesso ad Antonino, sulla sua bara, che non mi sarei arresa: volevo giustizia. Mio figlio è caduto in una trappola demoniaca». Ora, si augura Anna D'Apice, mamma di Marco Triches, «speriamo che non abbiano sconti di pena. Avevo un figlio stupendo e me l'hanno tolto». Gli avvocati Lorenzo Repetti e Vittorio Spallasso, che difendono Vincenti, preannunciano ricorso: «Siamo convinti che non avesse intenzione di uccidere. Il processo è ancora lungo. Sosterremo in appello la colpa gravissima, ma non il dolo».

Claudia Guasco

© RIPRODUZIONE RISERVATA

