LA STORIA

VENEZIA Quattro mesi senza poter stringere la sua bambina, ma finalmente giovedì scorso nel reparto di Terapia Intensiva Pediatrica dell'ospedale Civile di Padova è avvenuto un piccolo miracolo: mamma Francesca ha preso di nuovo in braccio la figlioletta, Giorgia Kus, la bambina friulana con una malattia ancora sconosciuta. Questo è stato possibile grazie all'intervento di tracheotomia al quale è stata sottoposta la piccola paziente, in sedazione profonda dal 13 settembre del 2019. Ma qualcosa sta cambiando: i medici, gli infermieri, i genitori Francesca Doretto e William Kus, continuano a lottare per capire cosa abbia questa bambina di 4 anni e a sperare di trovare una cura per lei.

L'ABBRACCIO

Era da settembre che non succedeva, da quando Giorgia, era stata trasferita da Trieste a Padova, entrando in sedazione profonda: distesa su un letto, immobile, non cosciente, attaccata a macchinari che le ossigenavano il sangue da una parte e ad altri che la facevano respirare. Difficile muoverla, viste le sue condizioni, mamma e papà in questo tempo le hanno fatto sentire la loro presenza attraverso le carezze, stringendole la mano. Poco, troppo poco per un genitore che vorrebbe vedere la propria figlia correre e giocare. Ma la piccola è stata distesa, addormentata, fino a martedì, quando i dottori hanno proceduto con l'operazione di incisione della trachea - i tubi le stavano lesionando le corde vocali - al fine di creare una via di respirazione alternativa a quella naturale, visto che Giorgia non riesce a farlo autonomamente. Alla tracheotomia è seguito un cauto e monitorato abbassamento dei sedativi che la tengono addormentata: Giorgia ha aperto gli occhi, non capisce ancora dove sia, non ha piena coscienza di sé, ma mostra segni di cambiamento, di ritorno. Mamma Francesca racconta commossa quello che ha vissuto giovedì pomeriggio, quando ha preso fra le braccia il suo scricciolo: «Il suo sguardo è ancora perso nel vuoto ma quando la sedazione si abbassa vedo che è più cosciente. E poi abbiamo avuto questo grande regalo: erano quattro mesi che non la prendevo in braccio, abbiamo fatto tutto delicatamente». La voce si interrompe, è difficile descrivere come questa piccola vittoria riempia il cuore, è un passo minuscolo ma di quelli che in un reparto così difficile scatenano gioia e lacrime.

FEBBRE E ANALISI

Ma i genitori sanno di non poter mai abbassare la guardia. E ieri se ne sono subito resi conto: la bambina ha manifestato una forte febbre, «probabilmente - spiega la mamma - dovuta all'abbassamento dei sedativi, una sorta di astinenza da farmaci, ma noi abbiamo fiducia». La famiglia aspetta domani per capire se vi siano cambiamenti: alle 9 Giorgia verrà sottoposta a risonanza magnetica, per il controllo del midollo spinale. I medici non smettono di cercare una soluzione e anche Francesca e William, attraverso la pagina Facebook La forza di Giorgia Kus, continuano a lanciare appelli e a pubblicare referti, nella speranza che qualcuno riesca ad aiutare la loro piccola guerriera.

Beatrice Mani

