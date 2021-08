Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA STORIAVENEZIA Ore 4.30 di ieri mattina. La svolta che trasforma la speranza in certezza è tutta in un messaggio. A scrivere, da Kabul, è Zahra Ahmadi, 32 anni, ristoratrice e attivista per i diritti umani in Afghanistan. Per la prima volta è in un posto sicuro, in attesa dell'imbarco per l'Italia. Dove ad aspettarla c'è il fratello Hamed, chef, ristoratore e fondatore della catena Orient Experience.È il suo cellulare che riceve il...