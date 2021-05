Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA STORIAVENEZIA Nell'immaginario collettivo, è l'esemplare ineluttabilmente destinato a finire in pasto agli squali, ma è anche la creatura che riesce a sgusciare via più facilmente dai varchi delle reti. Il pesce piccolo nuotava in laguna già a febbraio del 2020, nella Venezia stordita da un Carnevale bruscamente interrotto, ignaro che neanche tre mesi più tardi sarebbe finito in una boccia d'acqua, avvelenata dalle pressioni, dagli...