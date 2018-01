CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA STORIAVENEZIA Nel grande libro dei misteri italiani, c'è un capitolo tutto veneto, a cui ora si aggiunge una nuova appendice. Sono pagine che sarebbero buone per un romanzo: un super-testimone padovano che svela vecchie trame nere, un ex ragazzo veronese che viene sospettato di uno dei più gravi attentati degli anni di piombo, un'anziana bellunese che prima parla e poi muore, una pm rodigina che finisce indagata per abuso d'ufficio nonché lesioni e omicidio colposi. Invece è pura cronaca, come certifica la sentenza della Corte di...