LA STORIA

VENEZIA La 61enne Rosi Costan ormai si è messa il cuore in pace: «Andrò in pensione a 67 anni come precaria». Eppure l'anno scorso ha avuto la forza di mettersi in gioco e affrontare il concorso straordinario riservato alle diplomate magistrali, escluse dai nuovi ordinamenti che prevedono la laurea per poter insegnare. «Mi sono impegnata e ho passato il concorso con il massimo dei voti, eccetto inglese, perché ai miei anni avevo studiato francese». Tutto sembrava perfetto per un fine carriera dignitoso. Peccato che a lei, che abita a Santo Stefano di Cadore e insegnava nella scuola primaria del Comelico Superiore, sia stato assegnato il posto in ruolo a Teolo nell'ultima periferia Padovana. «Sono 160 chilometri di strada, impossibile accettare con l'obbligo di rimanerci per cinque anni - dice - ho un marito, due figli grandi, due nipotini, un genitori e un suocero anziani. Come faccio a mollare tutto per andare a Teolo» che gli è talmente estraneo che lo pronuncia con l'accento sulla e. La cosa più assurda è che il posto in mezzo ai monti è stato offerto ad una maestra padovana che a sua volta ha rifiutato per gli stessi motivi. Così come a Ponte delle Alpi sono in arrivo otto maestre da fuori Belluno, delle quali una da Rovigo e a Lozzo di Cadore una docente di Verona. «Trovo tutto molto ingiusto - prosegue Rosi Costan - se nel privato un datore di lavoro si permette di trattare un suo dipendente in questo modo si trova nell'immediato con una causa legale, invece noi veniamo usate così e non possiamo fare nulla». È una vita che rincorre il posto da maestra. «Ho insegnato da giovane - racconta - poi mi sono fermata per i figli, non avevo nessuno che me li accudisse, e mi sono dedicata ad un'attività di famiglia, infine sono tornata in cattedra negli ultimi dieci anni». Ma al di là del percorso lavorativo dettato da scelte familiari quello che più la rammarica è «che mancano insegnanti e chi svolge questo lavoro da anni e ha maturato esperienza viene relegato ad un ruolo precario».

r.ian.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA