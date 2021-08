Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA STORIAVENEZIA Ispezione dell'Agenzia del demanio per la casa veneziana del provveditore alle Opere pubbliche del Triveneto, Cinzia Zincone, la donna che si occupa del Mose per conto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile. L'alloggio di proprietà del Demanio - affittato a Zincone per 283 euro al mese - è finito al centro di uno dei controlli periodici organizzati dalla direzione regionale sui suoi beni, per...