LA STORIAVENEZIA I tempi cambiano e ormai nessuno si meraviglia più di vedere una donna gondoliere. La prima a provarci già negli anni 90 fu, con alterne fortune, Alex Hai, divenuta famosa in tutto il mondo per la sua battaglia per entrare nella categoria professionale più tipica di Venezia. Ora invece, passando dietro piazza San Marco, si può notare il primo africano con la maglietta da pope. È Mohamadou Diop, 46 anni, tuttofare allo...