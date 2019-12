LA STORIA VENEZIA Ci sono posti nel mondo in cui l'unica raccolta differenziata

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA STORIAVENEZIA Ci sono posti nel mondo in cui l'unica raccolta differenziata di rifiuti è quella effettuata porta a porta da povera gente che si fa consegnare dagli abitanti qualche pezzo di materiale riciclabile di minimo valore o dove gli ultimi della terra affondano le mani tra montagne di spazzatura sperando di trovare scarti che garantiscano spiccioli di sopravvivenza. Ma proprio in America Latina, nella terra di tante rivoluzioni, un giovane ricercatore veneto in Bolivia sta dando il suo contributo a un progetto per l'appunto...