LA STORIA

VENEZIA A lanciare il mayday le autorità portuali australiane. Una barca con due velisti era in balia di onde alte cinque metri e vento forza sette. Già disalberata e con il timone bloccato era ormai fuori controllo, spinta dalla bufera imbarcava acqua e da lì a qualche ora si sarebbe inabissata. «La legge del mare è chiara: quando c'è qualcuno in difficoltà si inverte la rotta e si va in aiuto». Detto fatto l'armatore veneto Giovanni Visentini, avvisato alle tre della notte tra domenica e lunedì dell'emergenza dal comandante della sua nave, la rinfusiera V Uno diretta a Singapore, ha dato l'ordine di dirottare. Del resto è lui stesso comandante e sa che in queste circostanze non si può esitare. «Ci sono volute dieci ore di navigazione e tre di ricerche per scovare la barca a vela che si trovava a 150 miglia a Nord-Ovest della costa australiana» spiega il figlio Alessandro Visentini traducendo dall'inglese i dispacci giunti dall'Australia.

Una ricerca complessa per il mare grosso e l'oscurità, supportata dall'aereo Sar alzato in cielo dalle autorità australiane. Ed ecco avvistati i due naufraghi a bordo del Savana, un veliero di quindici metri che visto così, sgarrupato e senza albero, ondeggiava come un mezzo guscio di noce rispetto alla maestosità della nave italiana, un mercantile per il trasporto di cereali lungo 180 metri e largo 30 con 22 persone di equipaggio. Si chiama V Uno ed è il gemello di altre tre navi che l'armatore con base a Porto Viro (Rovigo) quattro anni fa ha fatto costruire in Cina: «Imbarcazioni di ultima generazione - illustra con orgoglio - moderne e con avanzati sistemi antinquinamento».

IL RECUPERO

Ma per quanto siano all'avanguardia e sofisticate il salvataggio non si prospettava semplice. «Non è facile con una nave di queste dimensioni accostare una piccola imbarcazione fuori controllo - prosegue l'armatore - senza correre il rischio di travolgerla». Ma così non è stato. I due naufraghi sono saliti sulla zattera di salvataggio autogonfiabile - un puntino arancione in mezzo al mare - e agganciati con una cima dall'equipaggio della V Uno sono stati tratti in salvo. «Un'operazione eccellente - per Visentini - il comandante e tutto l'equipaggio sono stati bravi». Provati, ma salvi, i due naufraghi hanno appena fatto in tempo ad essere rimorchiati che la loro barca a vela è stata inghiottita dal mare. Si scoprirà poi che si tratta di due fratelli neozelandesi, Robert e Paul di 57 e 56 anni, che partiti dalla costa australiana, da circa un mese si avventuravano in mare finché sono stati sorpresi dalla bufera. Quanto alla moderna rinfusoliera della società di armamento veneta Giovanni Visentini trasporti fluviomarittimi partita dal porto australiano di Bunbury il 4 dicembre, ha ripreso la sua rotta con meta il porto di Singapore a questo punto con quasi due giorni di ritardo sulla tabella di marcia.

Si deve lodare l'equipaggio dello yacht per avere adempiuto ai tranquilli preparativi per abbandonare il Savana e soprattutto l'armatore, il capitano e l'equipaggio della V Uno, i quali hanno esemplificato le migliori tradizioni del mare nel salvataggio dei due skipper riporta il dispaccio dell'Australian Maritime Safety Authority di Canberra, che non lesina apprezzamenti per l'intervento salvavita compiuto in mare aperto.

I PRECEDENTI

«Abbiamo fatto una deviazione un po' lunga, ma l'importante è che tutto abbia avuto un lieto fine, la legge del mare impone il salvataggio, ma al di là degli obblighi è un dovere morale che si fa sempre» conclude Giovanni Visentini che non è nuovo a operazioni di questo tipo con la sua flotta composta anche di traghetti impegnati nel Mediterraneo e nel Nord Europa specie nei collegamenti tra Irlanda e Francia e nel trasporto di mezzi dell'esercito italiano. Cinque anni fa una sua Panamax, una gigantesca nave, salvò i passeggeri di una coast-guard, una vedetta americana in difficoltà. «All'epoca ricevemmo un riconoscimento dallo Stato americano - ricorda fiero - ci fu una cerimonia con il console americano a Milano. Un momento davvero bello».

Raffaella Ianuale

