LA STORIA VEDELAGO (TREVISO) Salva quattro persone da una rogo e diventa un eroe.

LA STORIAVEDELAGO (TREVISO) Salva quattro persone da una rogo e diventa un eroe. Endris Borsato, 35enne, residente a Venegazzù di Volpago del Montello ieri all'alba, mentre si recava al lavoro in un'industria alimentare di San Martino di Lupari, ha visto una casa avvolta dal fumo nella frazione di Fossalunga di Vedelago. Non ha esitato neanche un istante ed è entrato nella casa portando in salvo i quattro fratelli che si trovavano all'interno, tra cui un'anziana con problemi di mobilità. «Non mi sento un eroe, ho fatto quello che qualsiasi...