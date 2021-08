Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA STORIASULMONA Si chiama Hina, che in arabo vuol dire fragranza, pesa 2 chili e 955 grammi ed è la prima bimba profuga, dopo l'istituzione dell'Emirato Islamico in Afghanistan, ad essere nata in Italia. È venuta alla luce ieri alle 11.09 all'ospedale di Sulmona, tra le montagne d'Abruzzo, in uno di quei presidi che per il Decreto 70 avrebbe dovuto chiudere perché non raggiunge i 500 parti l'anno, ma che ieri è stato fondamentale per il...