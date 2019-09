CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA STORIAROVIGO Minare la bellezza di una estetista. Ci ha provato il cancro al seno, per la prima volta, nel 2004. Oggi, Annalisa Giuliati, ci convive, senza arrendersi, combattendo con un sorriso che è di ispirazione per le sue clienti, e non solo. Medici, analisi, chemioterapia. Il corpo che cambia e lo specchio che riflette un' immagine diversa da prima. Una contraddizione ancora più accentuata per chi, dell'immagine e della bellezza, ha fatto il proprio lavoro. Un anno fa, la decisione di iscriversi ad un master in estetica oncologica,...